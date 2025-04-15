محافظ بغداد يعلن تحديد قطعة أرض لتوزيعها على التربويين

صرّح محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد قطعة أرض لتوزيعها على التربويين، مشيراً الى أن المحافظة بانتظار الموافقات الرسمية، إذ ذكر العلوي في مؤتمر صحفي، إنه "استقبل عدداً من ممثلي الملاكات التربوية في المحافظة للاستجابة لمطالبهم ومن ضمنها تخصيص قطع أراضٍ توزع على الأسرة التربوية في بغداد".

وأضاف أن "المحافظة وحال استحصالها الموافقات اللازمة ستشرع بإجراءات فرز الأراضي وتشكيل لجنة تضع المعايير اللازمة لتمليك الاراضي للملاكات التربوية والتعليمية".

وكان وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، قد وجه اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان عليا لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالملاكات التربوية.

كما ذكر بيان للوزارة تلقته الوكالة الرسمية، أنه "بناء على مخرجات جلسة مجلس الوزراء الثالثة عشرة، وجه وزير التربية المديريات العامة للتربية كافة، بتشكيل لجان عليا لإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في بغداد والمحافظات".

كذاك أضاف البيان أن "التوجيه تضمن إشراك نقيب المعلمين العراقيين ورئيس فرع النقابة في كل محافظة في اللجنة".