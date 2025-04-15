الأمن الوطني يطيح بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، عن الإطاحة بإرهابي ردد البيعة لداعش الإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان أن "جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، وبعملية نوعية واستباقية تمكن من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المدعو (س.و)، وذلك وفقاً لقرارات قضائية وبعملية استدراج ناجحة".

وأضاف، أن "الإرهابي الملقى القبضُ عليه ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي البيعة لكيان داعش الإرهابي، متوعداً الأجهزة الأمنية والمواطنين بالقتل".

وأشار البيان الى أنه "تبيّن أن الأرهابي كان يدير حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج من خلاله للعنف والإرهاب، ويدعم الفلول الإرهابية والأعمال الإجرامية".

وتابع، أنه "بعد متابعة دقيقة لنشاطه وتحركاته الميدانية، تمكنت مفارز الأمن الوطني من استدراجه ونصب كمين له، حتى وقع في قبضة رجال الأمن قبل التحاقه بما يسمى (قاطع حمرين) في صلاح الدين".