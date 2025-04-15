مجلس الوزراء يقرر منح عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي..

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منح عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي فقط، ليومي 20 و21 من شهر نيسان الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان مجلس الوزراء قرر منح عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي فقط، ليومي 20 و21 من شهر نيسان الجاري، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.