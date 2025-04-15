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وزارة الصحة: تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق بسبب موجة الغبار


صرّحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء موجة الغبار في المحافظات، فيما أكدت توفر الأدوية والأوكسجين لمواجهة تداعيات الغبار، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بواقع 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف الأشرف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".

كما أشار إلى أن "أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاجات اللازمة من قبل ملاكات وزارة الصحة في ردهات الطوارئ"، مبيناً أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين".

فيما لفت إلى أن "الملاكات الصحية من أطباء وممرضين وكوادر ساندة من مهندسين وإداريين وفنيين كانوا متواجدين على مدار الساعة"، مؤكداً: "لم نسجل أي حالة وفاة، ولا توجد حالات رقود في العناية المركزة أو غيرها".

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