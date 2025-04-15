وزارة التربية: الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2024–2025

صوت مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها،للعام الدراسي الحالي 2024–2025، إذ جاء القرار خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما ذكرت وزارة التربية في بيان، أن المجلس وافق على مقترح وزير التربية بالسماح للطلبة الراسبين في السعي السنوي وغير المؤهلين للدخول بأداء امتحانات الدور الثاني وذلك للمرحلتين الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء لإعطاء الطلبة فرصة إضافية ومتسعا من الوقت لمراجعة المواد الدراسية بهدف رفع نسب النجاح وتخفيف الضغط النفسي عن الطلبة وأسرهم.