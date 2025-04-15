مفوضية الإنتخابات تعلن مباشرة تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات

صرّحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "المفوضية شرعت اليوم ومن خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية باستقبال التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات"، مبينة أنه "على تلك الأحزاب والتحالفات مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض إبداء الرغبة بالمشاركة".

كما أضافت أن "عملية التسجيل تستمر من 15 نيسان الحالي لغاية 4 أيار المقبل"، موضحة أن "عدد التحالفات 66 تحالفاً من ضمنها تحالفان في إقليم كردستان، فيما بلغ عدد الأحزاب المجازة 326 منها 310 أحزاب قائمة و16 حزباً بين منحل أو متوقف نشاطه".