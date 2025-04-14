مجلس النواب يصوت على تثبيت علي رزوقي نائب مدير مكتب رئيس الوزراء

صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، على تثبيت علي رزوقي في منصب نائب مدير مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن "مجلس النواب عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 178 نائبًا".

وصوت المجلس خلال جلسته على "عدد من الدرجات الخاصة وهم كل من علي رزوقي نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعبد الحمزة هادي مستشار وزير الكهرباء وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة".