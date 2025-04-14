اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بأربعة دواعش بينهم الوالي الشرعي لقاطع سليمان بيك في صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ان "المفارز المختصة بمكافحة الارهـاب في محافظة صلاح الدين تمكنت من الاطاحة بـ (4) من عناصر عصابات داعش من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتبين ان أحدهم الوالي الشـرعي لقاطع سليمان بيك حيث واصلت عملياتها الاستباقية للقضاء على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابي".

وأضافت، ان "هذه العملية نفذت بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الفنية والمكانية لهم وبناءً على موافقات قضائية أصولية وبعد التحقيق معهم اعترفوا بصراحةً بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي والقيام بالعديد من الهجمات الارهـابية ضد القوات الامنية واشتراكهم بالهجوم الارهابي على قضاء الضلوعية في وقتٍ سابقٍ".

لافتا الى انه "تم المصادقة على أقوالهم قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل"