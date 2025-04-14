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مجلس النواب يصوت على سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج بالاصالة


صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج بالأصالة.

وذكر مصدر صحفي، أن مجلس النواب صوت على سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج بالأصالة.

كما صوت على "إضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين على جدول اعمال جلسة اليوم"، فضلاً عن التصويت على إضافة فقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018) ، وفقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون استحداث محافظة تلعفر)على جدول اعمال جلسة اليوم ".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 178 نائب".

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