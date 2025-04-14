مفوضية الانتخابات تصدر تنويهاً بشأن قرارها الخاص بتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن قرارها الخاص بتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية، حيث ذكر بيان للمفوضية، أن "المقصود بالفقرة الأولى من قرار مجلس المفوضين هو الإعلان لمدة يومين من قبل المفوضية عن بدء فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة للفترة المذكورة في الفقرة ثانياً من القرار".

ويُذكر أن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد". فيما صوت مجلس الوزراء في وقت سابق على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.