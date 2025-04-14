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وزير الخارجية : المباحثات بين واشنطن وطهران تمثل السبيل الوحيد لتجنّب حرب شاملة


اعتبر وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، أن المباحثات بين واشنطن وطهران التي جرت أمس في عُمان تمثل السبيل الوحيد لتجنّب حرب شاملة، فيما حذر من تصاعد نشاط تنظيم داعش الارهابي في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، "عُقدت، اليوم الأحد، في ولاية أنطاليا التركية، أعمال الاجتماع الخامس رفيع المستوى للآلية الأمنية بين العراق وتركيا، بمشاركة وفدي البلدين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مع تركيز خاص على مكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري".

 وترأس الوفد العراقي، وفق البيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، فيما ترأس الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، وشملت أجندة الاجتماع مناقشة التعاون الأمني والعسكري، ومكافحة تنظيم داعش الارهابي والتدخلات الإسرائيلية في سوريا، والعدوان على غزة، فضلًا عن استعدادات حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح.

وأكد فؤاد حسين أن "انعقاد هذا الاجتماع يعكس الجدية المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية"، مشيرًا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والحرب الدائرة في غزة. 

كما شدد على دعم الحكومة العراقية للحلول السلمية، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر التصعيد الإقليمي، ومؤكدًا أن "المباحثات بين واشنطن وطهران تمثل السبيل الوحيد لتجنّب حرب شاملة".

وحذر من "تصاعد نشاط تنظيم داعش الارهابي في سوريا"، داعيًا إلى مواجهته من خلال غرفة العمليات الخماسية التي تضم كلًّا من العراق وتركيا والأردن ولبنان وسوريا".

وشدد وزير الخارجية على "دعم الحكومة العراقية لمبادرة الحكومة التركية في حل مشكلة حزب العمال الكردستاني، ورسالة السيد عبد الله أوجلان".

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