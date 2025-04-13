بالتنسيق مع الحشد.. طيران الجيش يقتل أربعة عناصر من داعش الارهابي في صلاح الدين

وجّه طيران الجيش العراقي ثلاث ضربات جوية دقيقة استهدفت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي غرب قضاء الدور بالتنسيق مع الحشد الشعبي.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ان العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وفورية، وفّرتها قوة من استخبارات اللواء التاسع ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في هيئة الحشد الشعبي، حيث تم التعامل مع الأهداف بحرفية عالية، ما أسفر عن مقتل أربعة من الإرهابيين وتدمير مواقعهم أثناء محاولتهم التسلل باتجاه جزر البو مرموص شرق القضاء.

واضاف انه في سياق متصل، انطلقت قوة قتالية من اللواء التاسع، وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، لملاحقة ما تبقى من الفلول الإرهابية ضمن المنطقة، فيما لا تزال العمليات مستمرة