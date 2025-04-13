رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة كردستان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (13 نيسان 2025)، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن رشيد استقبل في بغداد نزار محمد سعيد، مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني/ بغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كردستان، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية وحدة الموقف بين جميع القوى السياسية بما يحقق آمال وتطلعات أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية بما يعزز التماسك والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

كما ناقش اللقاء العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة اللقاءات والتشاور لإيجاد حلول للقضايا العالقة، استناداً إلى الدستور والتفاهمات السياسية.