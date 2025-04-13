وزير التعليم يؤكد مضي الوزارة ببرامج تدويل التعليم وفق مضامين ستراتيجية

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، عن مضي الوزارة ببرامج تدويل التعليم وفق مضامين استراتيجية، حيث ذكر بيان لوزارة التعليم العالي، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، استقبل وفداً لممثلي عدد من الجامعات الأمريكية لمناقشة مجالات العمل المشترك مع نظيراتها العراقية".

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء، "مضي الوزارة ومؤسساتها بسياقات وبرامج تدويل التعليم على وفق مضامين الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق".

كما أشار، إلى أن "الجامعات العراقية استقطبت في غضون عامين أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي من أربعين جنسية مختلفة"، لافتا إلى "أهمية تبادل الطلبة والأساتذة والبحث العلمي المشترك".

بالمقابل، أعرب ممثلو (Widener University) و(Indiana University) و(University of Nebraska–Lincoln)، عن "شكرهم لمستوى التعاون الذي تقدمه المؤسسات الجامعية العراقية وحرصها على صياغة برامج مشتركة تخدم بيئة التعليم الجامعي".