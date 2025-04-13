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المجلس الأعلى يجدد انتخاب الشيخ همام حمودي رئيسا له


 

جدد المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأحد، انتخاب الشيخ همام حمودي رئيساً له، إذ ذكر بيان للمجلس، إن "الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عقدت اجتماعها الدوري السنوي الثالث/ الدورة الثالثة عشرة، تحت شعار (الشهيد الصدر، بعطائه نصحح ونتجدد)، وبحضور ممثلي دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأوضح البيان، أنه "تمت خلال الاجتماع قراءة تقارير المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، وهيئة القيادة، ثم انتخاب رئاسة هيئة عامة جديدة، ومكتب سياسي جديد، الذي انتخب بدوره هيئة قيادية جددت انتخاب الشيخ  همام حمودي رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي".

كما أضاف، أن "اجتماع الهيئة العامة، الذي استغرق نحو 15 ساعة، شهد ممارسة ديمقراطية متميزة، اتسمت بالشفافية، وأجواء تنافسية غير مسبوقة، أفضت إلى حالة تجديد نوعية بمواقع المسؤولية، بغالبية شبابية وأكاديمية واعدة بمرحلة ناضجة ومعطاءة من العمل السياسي الوطني الذي يتطلع المجلس الأعلى من خلاله الى  استئناف مسيرته التاريخية الحافلة بالعطاء للعراق وشعبه الكريم".

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