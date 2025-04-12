الكوادر التربوية في واسط وميسان تعلن انهاء الاضراب والدوام غداً

أعلنت تنسيقية الكوادر التربوية والموظفين والإداريين في محافظة ميسان ، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، تعليق الإضراب اعتباراً من يوم غد الأحد، على أن يكون الدوام رسمياً في جميع مدارس المحافظة.

وجاء في بيان التنسيقية "بعد عقد جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والتي تمخضت عنهما قرارات أهمها تعديل قانون وزارة التربية، والتي تحتاج إلى وقت لتطبيقها جميعاً، تقرر منح مهلة للحكومتين التنفيذية والتشريعية لتطبيق تلك القرارات".

وأضاف البيان: "بعد تواصلنا مع المحافظات التي أعلنت تعليق الإضراب، قررت التنسيقية في ميسان تعليق الإضراب، وتعتبر هذه الخطوة مهلة للسلطتين، وفي حال عدم تحقيق المطالب، سنعاود الإضراب مجدداً مع تظاهرات كبرى لكافة التربويين".

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ واسط محمد جميل المياحي بياناً قال فيه: "شكر وتقدير ومحبة للملاكات التربوية والتنسيقيات المحترمة في واسط لموقفهم المسؤول في إنهاء الإضراب والاعتصام والعودة غداً الأحد لاستئناف الدوام، وندعو الأهالي الكرام لمتابعة انتظام أبنائهم بالمدارس من أجل إكمال المناهج، وبعون الله نحن وإياكم يد واحدة من أجل حقوقكم الحقة".

وشهدت محافظات عراقية عدة خلال الأيام الماضية إضراباً واسعاً نفذته الكوادر التربوية والموظفون والإداريون العاملون في وزارة التربية، احتجاجاً على الأوضاع الإدارية والمالية، والمطالبة بتعديل قانون وزارة التربية، وتثبيت العقود، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين بيئة العمل.