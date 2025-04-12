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المندلاوي: نثمّن دور رئيس الوزراء في تخصيص \"يوم الشهيد الفيلي\"


ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، دور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتخصيص "يوم الشهيد الفيلي"، حيث ذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي رعى الحفل التأبيني السنوي المركزي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وسقوط البعث البائد بحضور رئيس الجمهورية وعدد من النواب والوزراء والقادة السياسيين".

 كما دعا المندلاوي خلال كلمته في الحفل التأبيني، الحكومة إلى تقديم دراسة عملية لتنفيذ مخرجات القرار (426) لسنة 2010 لإزالة الآثار السيئة بحق المكون الفيلي"، مبينًا، أن "البرلمان مهتم بإنشاء صندوق للمناطق المتضررة في الشريط الحدودي وبناء مجمعات سكنية لتسهيل عودة المهجرين قسرًا".

 وطالب المندلاوي، رئيس مجلس الوزراء بفتح موضوع الفصل السياسي لإعادة أبناء المكون الفيلي، مشددًا على، "ملاحقة كل الجناة خارج العراق عبر الإنتربول ممن كانوا جزءًا من حملات الإبادة بحق الابرياء". 

كذلك أكد المندلاوي، "الحرص على إلغاء القرارين الجائرين رقم (617) و (489) لسنة 1981 لإرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين"، موضحًا، "قمنا بإعادة مدينة مندلي إلى قضاء وجهودنا مستمرة لإعمار مدن الكرد الفيليين". 

فيما طالب المندلاوي، "الجهات المختصة بتكثيف جهودها للبحث عن رفات (22) ألفًا من مغيبي الشباب الفيليين في المقابر الجماعية"، داعيًا، "لإعادة النظر بقوانين العدالة الانتقالية".

 وثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، "موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتخصيص يوم للشهيد الفيلي". 

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