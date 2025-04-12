رئيس الجمهورية يؤكد الاستعداد الدائم لدعم حقوق الكرد الفيليين

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، استعداد رئاسة الجمهورية الدائم للوقوف إلى جانب حقوق أبناء المكون الكردي الفيلي، مبينًا أن إنصاف الكرد الفيليين يتطلب إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فقد ذكر رئيس الجمهورية في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي المركزي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وسقوط البعث البائد، إنه "نستذكر وبألم شديد ما وقع على أبناء هذا المكون الأصيل من ظلم واستبداد وتعسف".

كما أضاف، أن "إنصاف أبناء هذا المكون تستلزم حزمة من الإجراءات، فلا تزال بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة سارية المفعول، الأمر الذي يستوجب إلغاءها واستبدالها بغيرها".

فيما أكد، أن "رئاسة الجمهورية أبدت وتبدي استعدادها الدائم للوقوف إلى جانب حقوق أبناء المكون الكردي الفيلي".