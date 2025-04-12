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الجمارك العامة، تعلن نشاطات المراكز وأقسام التحري ومكافحة التهريب


 

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن نشاطات المراكز الجمركية وأقسام التحري ومكافحة التهريب، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، واستمراراً للجهود الحثيثة لأقسام التحري ومكافحة التهريب والمراكز الجمركية للسيطرة على جميع البضائع الداخلة للبلد، والحد من عمليات التهريب والتلاعب، ورفداً لإيرادات خزينة الدولة والنهوض بالاقتصاد العراقي وضمن التعليمات والضوابط النافذة، تمكنت الأقسام والمراكز الجمركية من ضبط مجموعة من البضائع المخالفة ".

كما أوضحت أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ضبط بعدة عمليات منفصلة (11) شاحنة محملة (كاربت، كارتون، سليكون، حبيبات بلاستك، سكائر، دراجات نارية ومواد احتياطية، شامبو شعر،صدر دجاج)، فيما تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية من ضبط (4) شاحنات محملة (مواد منزلية، اكسسوارات، حديد ،حليب ،دراجات نارية وأدوات احتياطية) "، مشيرة إلى أن "مركز جمرك أم قصر الأوسط ضبط (3) حاويات حجم 40 قدماً محملة بـ(15) عجلة نوع (تويوتا كراون) دون الموديل المسموح باستيراده".

كذلك، أضافت أن "مركز جمرك عرعر الحدودي ضبط صاحب مركبة سياحية نوع (تاهو) تحمل لوحة أرقام دبي يروم المغادرة إلى المملكة العربية السعودية من دون أن يدفع  الغرامات التأخيرية المستحقة على العجلة"، لافتة إلى أن "هذه الجهود تأتي من خلال التعاون مع الأجهزة الحكومية الساندة في إطار السعي الدؤوب لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالإرساليات غير القانونية، إضافةً إلى دعم الاقتصاد الوطني والالتزام بالأنظمة والقوانين الجمركية النافذة".

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