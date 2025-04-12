وزارة البيئة: خطط واستراتيجيات لمكافحة العواصف الترابية والتصحر

صرّحت وزارة البيئة، اليوم السبت، عن وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة التصحر والعواصف الترابية، فيما حددت العوامل المساهمة بتقليل تأثيراتها، أكدت أن 60% من العواصف الترابية من الخارج ولن تكون شديدة هذه السنة، فقد ذكر المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن "الحكومة لديها تعاون واسع مع كثير من المنظمات الدولية، وتستعين بالكثير من الخبرات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وتابع: "هناك خطط عديدة يتم إعدادها وإصدارها، ودراسات مهمة في مجال العواصف الترابية وفي مجال التصحر والتغيرات المناخية"، لافتاً إلى أن "أهم ما تتطلبه الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي هو إعداد خطة التكيف الوطني".

كما أوضح أن "العواصف الترابية جاءت نتيجة الجفاف والتصحر، حيث أن معظم العواصف الترابية تأتي من خارج الحدود بنسبة 50% الى 60%، وجزء منها يتكون داخل الحدود، وهناك بؤر مشخصة داخل العراق، وهذا من مسؤولية الهيئة الوطنية لمكافحة التصحر التابعة الى وزارة الزراعة"، مشيراً إلى أن "تقنيات الإرواء الحديثة تقلل الاستهلاك بنسب كبيرة، فضلاً عن ضيعات التي تحدث في القنوات الاروائية وغيرها، حيث قدمنا الخطط والاستراتيجيات والتنفيذ يعتمد على الوزارات والجهات المختصة".

فيما بيّن أنه "من المؤمل هذه السنة أن لا تكون هناك عواصف ترابية كثيرة وتأثيراتها لا تكون حادة أو شديدة، خصوصاً إذا كان هناك نوع من الرطوبة في الأشهر الأخيرة من الربيع وسقوط بعض الأمطار مما يسهم بإنبات النبات الطبيعي".