وزير العدل يوجه بإعفاء المفصولين السياسيين من رسوم خدمات دوائر الكتاب العدول

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بإعفاء المفصولين السياسيين من رسوم خدمات دوائر الكتاب العدول، حيث ذكرت وزارة العدل في بيان، أن "شواني وجه بإعفاء المفصولين السياسيين من أجور الخدمات التي تقدمها دوائر الكتاب العدول في عموم البلاد"، لافتة إلى أن "هذا التوجيه يأتي في خطوةٍ تجسد اهتمام الحكومة بهذه الشريحة التي قدمت تضحياتٍ كبيرة في سبيل الوطن".

كما أكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المفصولين السياسيين، انسجامًا مع القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية وحرصًا على تمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة"، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لالتزام وزارة العدل بدعم الفئات المستحقة، تماشيًا مع التوجه الحكومي في توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تضررًا، بما يعزز قيم التضامن المجتمعي ويكرس روحَ الإنصاف".