رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يبحثان آليات دعم واستقلال وتطوير العمل القضائي

بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، (11 نيسان 2025)، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعم استقلال القضاء وتطويره.

وقال رئاسة الجمهورية، في بيان ان رشيد استقبل زيدان "وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق العدالة ويعزز النظام القانوني في البلاد".

كما بحث اللقاء، وفقاً للبيان "آليات دعم استقلال القضاء، وتطوير العمل القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة، ويعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي".