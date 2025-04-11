امام جمعة النجف الاشرف : اقرار موعد الانتخابات البرلمانية خطوة بالاتجاه الصحيح

اشاد خطيب وامام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي باقرار موعد الانتخابات البرلمانية ، ووصفه بانه :" خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعياً إلى إنصاف الكوادر التربوية وشريحة الحشد المفسوخة عقودهم وفق الاستحقاقات القانونية.

وقال السيد القبانجي في الخطبة السياسية لصلاة الجمعة :" لقد اقرت الانتخابات البرلمانية في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل إنجاح التجربة السياسية".

وفي شأن شريحة التربويين ، دعا القبانجي الكادر التعليمي وأجهزة الدولة لمعالجة هذا الوضع معالجة هادئة وعادلة.

فيما دعا إلى إنصاف شريحة أبناء الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم وفق الاستحقاقات القانونية واتباع العدالة في معالجة هذا الأمر.

وفي ذكرى شهادة المفكر الاسلامي محمد باقر الصدر قال القبانجي :" ان هذا الرجل العظيم نجح في مشروعين ، مواجهة التيارات الفكرية المعاصرة ، ومواجهة الفكر البعثي والانتصار عليه ".