النائب مصطفى الكرعاوي : عمر البرلمان المتبقي يجعل من الصعب المضي بتشريعات جديدة

اكد عضو اللجنة المالية قي مجلس النواب الناىب مصطفى الكرعاوي ان بامكان الحكومة الاتحادية المضي بتعديل بعض الفقرات الخاصة برواتب الموظفين دون الرجوع الى مجلس النواب مثلما تم في العام الماضي عندما تم تعديل رواتب الدرجات الدنيا بسلم الرواتب.

وقال الكرعاوي " ان هذا التعديل يتم في. ضوء المادة الثالثة /ثانيا حسب قانون الرواتب برقم 22 لسنة 2008 التي في مضمونها تمنح رىاسة الوزراء صلاحية تعديل الرواتب بصورة محددة بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم.

واضاف ان عمر الدورة البرلمانية المتبقي يجعل من الصعب المضي قدما بتشريه قوانين جديدة "