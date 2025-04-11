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اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة وفاة المهندس بشير تعقد اجتماعا


عقدت اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة وفاة المهندس بشير اجتماعا اليوم برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة وبحضور النواب نيسان الزاير و محمد الخفاجي و حسين عرب و شيروان الدوبرداني

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إكمال الزيارات الميدانية واللقاء بالجهات المعنية والاطلاع على حيثيات الحادثة الذي أدى إلى وفاة المغدور المهندس بشير.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد التقرير النهائي للجنة التحقيقية وتحديد المقصرين وقراءته في جلسة مجلس النواب القادمة .

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اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة وفاة المهندس بشير تعقد اجتماعا
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