التربية تنفي خبراً متداولاً يخص وزيرها

نفت وزارة التربية، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات "الكاذبة" حول مقابلة الوزير إبراهيم نامس الجبوري مع إحدى المؤسسات التربوية.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان إن "ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الكاذبة حول مقابلة الوزير إحدى المؤسسات التربوية خبر مزيف وعار عن الصحة".

ودعا المكتب الإعلامي للوزارة حسب البيان، إلى عدم نسب أي تصريح او حديث الى الوزارة دون مصداقية، مكررا ان الاخبار والكتب الرسمية تؤخذ من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والمواقع الموثقة الخاصة بها.