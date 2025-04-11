اعتقال 7 اشخاص حاولوا الدخول إلى حقل الرميلة النفطي بهويات مزورة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، عن اعتقال سبعة متهمين حاولوا الدخول إلى حقل الرميلة النفطي الجنوبي باستخدام هويات مزورة، وضبط العجلة التي كانوا يستقلونها أثناء محاولتهم التسلل.

وأكدت المديرية في بيان أن عملية الاعتقال نُفذت من قبل مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى أحد مراكز شرطة النفط في محافظة البصرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.