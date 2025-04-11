العثور على 18 قطعة أثرية في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، عن العثور على 18 قطعة أثرية تعود لعصور تاريخيّة قديمة.

وقالت الشرطة في بيان، "عثرت مفارز قسم شرطة حماية آثار وتراث الديوانية بعد أن شرعت بتشكيل فريق عمل وتكثيف الدوريات المستمرة على المواقع الأثرية، على (18) قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور تاريخيّة قديمة، أثناء تجوالهم في موقع (نيبور) الأثري ضمن قضاء عفك".

وأضاف البيان "تم عمل محضر ضبط أصولي وتسليمها أصوليا إلى مفتشية آثار وتراث المحافظة وفق الضوابط".