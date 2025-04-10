جامعة تكريت تصدر توضيحًا بشأن حادثة التدريسي "غير الاخلاقية"

أصدرت جامعة تكريت، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، إيضاحا بشأن حادثة وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد).

وذكر بيان لاعلام الجامعة، انه "ومنذ اللحظة الاولى تابع رئيس جامعة تكريت مجريات حادث وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد)، في قسم المتابعة، وكانت الاجراءات وفق الاتي:

1- القبض على التدريسي وتسليمه للقضاء.

2- تشكيل لجنة بتوجيه من رئيس الجامعة، وانجزت مهامها التحقيقية خلال 48 ساعة، وتمت المصادقة على توصيات اللجنة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3- وجه رئيس الجامعة مكتبه الخاص بمتابعة حالة المتوفي من اول دخوله للمستشفى الى نقله لمستشفيات اربيل وحتى آخر لحظة، وقام رئيس الجامعة بزيارته شخصيا في مستشفيات اربيل.

4- أوصت اللجنة بعزل التدريسي وتمت متابعة اصدار الامر الوزاري بالعزل.

5-متابعة حقوق الموظف المتوفي.

يشار الى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قد وجه بوقت سابق اليوم الخميس، بتطبيق عقوبة "العزل" بحق (عمر فلاح) التدريسي في جامعة تكريت.

وكشف مصدر محلي في صلاح الدين، اليوم عن مصرع حارس أمن على يد تدريسي في كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات كان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي.

وأوضح المصدر انه "وبعد نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لاحظ التدريسي وجود أمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين"، مبيناً أن "المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى".

وأكد أن "القوة الأمنية ألقت القبض على التدريسي وهو رهن الاعتقال والتحقيق".