رئيس الوزراء يؤكد استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين

أكد رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل، اليوم الخميس، وزير الداخلية الفلسطيني، زياد محمود محمد."

وشدد رئيس الوزراء "على موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، بإدانة العدوان الصهيوني ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ونيل كامل حقوقه"، مؤكداً "استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين".

وأشار الى "أهمية التضامن والعمل المشترك على المستويات كافة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وإنهاء ما تتعرض له غزة من مجازر وإبادة من قبل الكيان الصهيوني".

من جانبه، ثمن وزير الداخلية الفلسطيني، "مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وجهوده بتعزيز الاستقرار في عموم المنطقة".