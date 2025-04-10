توجيه برلماني باستضافة القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس "بشير خالد"

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس "بشير خالد".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه لجنة الأمر النيابي رقم 63 باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس بشير خالد وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد".

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمدشياعالسوداني، الاثنين (7 نيسان 2025) بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن وفاة المهندس بشير خالد، فيما أكد أن نتائج التحقيق بالحادث ستعلن أمام انظار الرأي العام.

وأبدت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (7 نيسان 2025) اسفها لوفاة المهندس بشير خالد، فيما أكدت على وجوب تطبيق القانون والتوصل إلى المتسببين بالوفاة وانزال اقصى العقوبات بحقهم.