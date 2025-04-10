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وزير التعليم العالي يوجه بتطبيق عقوبة العزل بحق المبتز القاتل عمر فلاح التدريسي في جامعة تكريت


القاتل عمر فلاح عبد الجبوري

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، بتطبيق عقوبة "العزل" بحق (عمر فلاح) التدريسي في جامعة تكريت.

وكان مصدر محلي في صلاح الدين، كشف بوقت سابق اليوم عن مصرع حارس أمن على يد تدريسي في كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات كان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي.

وأوضح المصدر انه "وبعد نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لاحظ التدريسي لاحظ وجود أمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين"، مبيناً أن "المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى".

وأكد أن "القوة الأمنية ألقت القبض على التدريسي وهو رهن الاعتقال والتحقيق".

 

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وزير التعليم العالي يوجه بتطبيق عقوبة العزل بحق المبتز القاتل عمر فلاح التدريسي في جامعة تكريت
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