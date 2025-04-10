مجلس النواب يصدر قرارات بشأن التربويين

أصدر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025) والخاصة بمناقشة مطالب التربويين عدد من القرارات الخاصة بهم.

وبحسب مصدر نيابي، فان مجلس النواب قرر "الإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه في مجلس النواب، وقيام لجنة التربية النيابية بتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب".

وقرر المجلس أيضاً "تعديل أحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، وخاصة النصوص المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم".

وشدد على "إتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية الواردة في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 بنسبة (0.1) بالمئة من خلال تعديل قانون وزارة التربية المنجز من قبل لجنة التربية".

وأشار المصدر الى ان مجلس النواب يعتزم "مفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول الموازنة لسنة 2025 التي تشمل عقود الأمن الغذائي وعقود الـ50 ألف درجة عقد والـ150 ألف درجة عقد وملاحق المحافظات ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة".

وأشار الى "تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية".