عنصر امن يفقد حياته خلال الإطاحة بـ"ابتزاز طالبة" على يد أستاذ جامعي في جامعة تكريت

لقي أحد منتسبي امن جامعة تكريت، مصرعه، على يد أستاذ جامعي خلال محاولة عنصر الامن الإطاحة بـ"ممارسات غير أخلاقية" للأستاذ داخل عجلته مستغلا طالبة كانت بجانبه.

وقال مصدر، ان "الشاب مصطفى الجميلي أحد منتسبي الأمن في جامعةتكريت بعد ورود معلومات عن سيارة مظللة مشبوهة توجه إليها وطالب سائقها بفتح زجاج السيارة"، مشيرا الى ان "صاحب السيارة امتنع عن فتح زجاج السيارة وهرب مسرعا مما تسبب بصدم الشاب مصطفى الذي وافته المنية".

وأوضح ان "السيارة كان يقتادها استاذ جامعي في كلية التربية الرياضية في جامعة تكريت وبجنبه إحدى الطالبات التي يحاول أن يبتزها بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا الى ان "هذا الدكتور لديه سوابق في ابتزاز الطالبات ".

روى عم الشاب الضحية ، أن "سيارة الجاني تحتوي على كاميرات داخل السيارة وافرشة وسكين"، مبينا ان "السيارة محجوزة حالياً وكذلك الاستاذ الجامعي في التوقيف ".