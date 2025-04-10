هيئة الإعلام والاتصالات: العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات التي تتعارض مع سيادته الوطنية

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف مع المسؤولة الأولى لإدارة الترخيص العالمي وتفعيل الأسواق في شركة "ستارلينك – سبيس إكس" ريبيكا هانتر، اليوم الخميس، ضمان السيادة على الفضاء الترددي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، المسؤولة الأولى لإدارة الترخيص العالمي وتفعيل الأسواق في شركة “ستارلينك – سبيس إكس”، ريبيكا هانتر (Rebecca Hunter)، وذلك لبحث الإجراءات التنظيمية الخاصة بخدمة “ستارلينك” داخل العراق".

وأضافت أن "أبو رغيف استعرض خلال اللقاء، الإطار القانوني الذي تنطلق منه الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات، بالاستناد إلى قانونها النافذ رقم (65) لسنة 2004".

كما بيّنت ان "اللقاء شمل التباحث حول متطلبات منح الترخيص الرسمي لخدمة “ستارلينك” داخل العراق، مع التأكيد على ضرورة تسوية أوضاع الاستخدامات غير المرخصة، ومعالجة آثارها التقنية والقانونية، بما يضمن الانطلاق المنظم للخدمة ضمن أطر واضحة ومستقرة"، موضحا ان "الاجتماع تناول آليات التكامل مع الشبكات الوطنية ومزودي الخدمة المحليين، وبحث إمكانية تقاسم السوق بطريقة تحفظ حقوق المشغلين الوطنيين، وتعزز التنافس العادل وتوسّع الخيارات أمام المستخدمين".

فيما أكد أبو رغيف أن "جميع خدمات الاتصالات داخل البلاد تخضع لمعايير سيادية وتنظيمية تضمن حماية الفضاء الترددي، وصيانة البنية الوطنية للاتصالات"، موضحا أن "العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات عبر أي أنظمة أو دول تتعارض مع سيادته الوطنية".

كما شدد "على أن الهيئة منفتحة على الاستثمارات الدولية الجادة، شريطة الالتزام الكامل بالقوانين العراقية والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يخدم مسارات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في البلاد".

وحضر الاجتماع كل من معاون رئيس هيئة الإعلام والاتصالات للشؤون الفنية ،محمد الغرباوي، ومدير الترخيص والتطوير العالمي في شركة ستارلينك، سام تورير.