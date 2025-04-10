الأنواء الجوية: حالة الطقس للأيام المقبلة، أمطار وغبار في بعض المناطق

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار تساقط الأمطار في بعض المناطق وتصاعد الغبار، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "الطقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون غائما جزئيا مع تساقط أمطار في أقصى شمال المنطقة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد. ستكون الرؤية الأفقية (5-7) كم، وفي المطر (4-6) كم".

وأضاف البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون كالتالي: بغداد وديالى 26، السليمانية 19، نينوى 22، أربيل 20، الأنبار 23، كربلاء وبابل والنجف 27، البصرة 33".

وتوقعت الهيئة ليوم السبت، أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الجنوبية والشمالية، مع درجات حرارة مقاربة في عموم البلاد، فيما ستكون الرؤية الأفقية (5-7) كم، وفي المطر (4-6) كم.

أما يوم الأحد، فأكدت الهيئة أنه سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة في شمال المنطقة الشمالية، بينما سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية. وسترتفع درجات الحرارة قليلا في عموم البلاد، مع الرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر (5-7) كم.

فيما توقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الإثنين غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في بعض الأماكن. ستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم بالساعة، تنشط على فترات إلى (40) كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف. وسترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة في المنطقة الشمالية، مع الرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر والغبار (3-5) كم.