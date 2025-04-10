مصرف الرافدين يعلن تفعيل النظام المصرفي الشامل في 57 فرعا

صرّح مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تفعيل النظام المصرفي الشامل في 57 فرعا، ضمن جهوده للتحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية متطورة، إذ ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، "النظام المصرفي الشامل تم تطبيقه في فرعي باب المعظم وهيئة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، ضمن خطته الطموحة للتحول الرقمي".

وأضاف البيان أنه "بفضل هذا الإنجاز، أصبح لدينا الآن 57 فرعا متصلا بنظام إلكتروني متطور يسهل جميع معاملاتكم المالية".

فيما أكد المصرف أن "هذه الخطوة تعكس الحرص الدائم على تقديم خدمات مصرفية سلسة وسريعة، تضمن تجربة مصرفية مميزة"، مشيرا إلى "الاستمرار في شمول جميع فروع المصرف بالنظام الإلكتروني".