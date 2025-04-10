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البنك المركزي العراقي يعدل ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة


أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تعديلا لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم استخدام الطاقة المتجددة، إذ ذكر البنك المركزي في بيان، "انطلاقا من هدف البنك المركزي العراقي في تعزيز التنمية المستدامة ودوره الداعم للتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، ومن خلال مبادرته التي أطلقها في مطلع عام 2022، تم تعديل بعض بنود المبادرة بناء على إعمامنا المرقم (503/4/9) بتاريخ 28/10/2024". 

التعديلات تضمنت النقاط التالية:

1. تحديد السلفة الواحدة التي تمنح للمصرف بمبلغ (300) مليون دينار، ولن يتم منح السلفة اللاحقة إلا بعد تزويد البنك المركزي بالكشف المطلوب وفق المدة المحددة.

2. تعديل الفقرة (4) لتصبح مدة التمويل (7) سنوات، بما في ذلك (6) أشهر فترة إمهال كحد أقصى.

3. تعديل الفقرة (3) لتصبح فائدة البنك المركزي بنسبة (0.5%) وفائدة المصارف بنسبة لا تتجاوز (2.5%).

4.تعديل الفقرة (6) بحيث يتم تعزيز أرصدة المصارف المفتوحة لدى البنك المركزي، وفق طلبات التمويل التي ترد منهم. يتم منح القروض لأغراض اقتناء منظومات الطاقة المتجددة للوحدات السكنية والمشاريع المختلفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالكشوفات والجداول التفصيلية عن المستفيدين من القروض خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ منح القروض.

5. آلية التقديم على التمويل للمواطنين ستكون عبر طريقتين:

   - أ. التقديم الإلكتروني: عبر موقع تمويل (https://tamwil.iq) أو منصات إلكترونية أخرى، على أن يتابع المواطن الإجراءات مع المصرف.

   - ب. إقراض الشركات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، بحيث تقوم الشركات بتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة المتجددة وصيانتها.

6. احتساب فترة الترويج تبدأ من تاريخ تعزيز سيولة المصارف سواء تم اعتماد الآلية (أ) أو (ب)

وتسعى هذه التعديلات إلى تحسين سير المبادرة وزيادة فاعليتها في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في العراق.

 

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