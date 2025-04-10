وزارة العدل تعلن استكمال نظام إلكتروني لإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، في إطار جهودها للتحول الرقمي وتحديث الأداء المؤسسي ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري، حيثث ذكرت الوزارة في بيان، أن "النظام الجديد يشمل إدارة الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، ويأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الهادفة إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي".

وأضافت أن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية".

فيما أكدت الوزارة أن "استكمال هذا النظام يأتي تتويجا لسلسلة من الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، حيث لم تسجل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل وزير العدل خالد شواني، الذي يولي هذا الملف أهمية كبيرة في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية".