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وزارة الكهرباء تعلم عن اتفاقية استراتيجية مع "جي إي ڤيرنوڤا" العالمية


في خطوة توصف بأنها تحول نوعي في مسار قطاع الطاقة، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “جي إي ڤيرنوڤا” العالمية، المتخصصة في حلول الطاقة الكهربائية، وذلك لتطوير البنية التحتية الكهربائية في العراق وإضافة 24 ألف ميغاواط جديدة إلى الشبكة الوطنية.

وستُنشأ المحطات الجديدة باستخدام تقنيات عالية الكفاءة تعتمد على أنواع متعددة من الوقود، فيما تم تخصيص 7700 ميغاواط للعمل بتقنية الدورة المركبة التي تتيح إنتاج طاقة إضافية دون استهلاك وقود إضافي، ما يعزز الكفاءة ويقلل من الانبعاثات الكربونية.

وأكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاربعاء (9 نيسان 2025)، أن الاتفاقية تمثل أحد أبرز محاور استراتيجية الحكومة الحالية، والتي تركز على تنويع مصادر الطاقة وتحديث الشبكة الوطنية، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي لوضع حد لأزمة الكهرباء المستمرة التي عانى منها العراقيون لعقود”.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن التنفيذ سيتم بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني دقيق يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لوحدة طاقة الغاز في “جي إي ڤيرنوڤا” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جوزيف أنيس قائلا: “منذ عام 2011 ساهمنا بإضافة نحو 19 ألف ميغاواط إلى شبكة العراق الوطنية، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعمنا للعراق عبر تقديم طاقة أكثر موثوقية وكفاءة، وبتكلفة منخفضة، مع تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة”.

وتُعد هذه الاتفاقية، وفق خبراء، بمثابة إشعال شمعة أمل في درب الكهرباء العراقية، ودفعة قوية نحو مستقبل طاقي أكثر استقرارا واستدامة.

واحتفت السفارة الامريكية ببغداد بالاتفاقية التي عدتها خطوة هامة نحو تلبية احتياجات العراق من الطاقة.

وكتبت السفارة الامريكية في تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم": "فخورون بأن الشركات الأمريكية ( GE Vernova و UGT Renewables ) وقعتا على اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات مع رئيس الوزراء العراقي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة".

وأضافت، إن "التميز الذي تتمتع به الولايات المتحدة في قطاع الطاقة يدفع التقدم العالمي".

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وزارة الكهرباء تعلم عن اتفاقية استراتيجية مع "جي إي ڤيرنوڤا" العالمية
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