الحكومة العراقية: لا تأثير جوهري لتعرفة واشنطن الجمركية على الاقتصاد العراقي

قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، ان: "لا تأثير جوهري لتعرفة واشنطن الجمركية على الاقتصاد العراقي".

وذكر العوادي في تصريح للوكالة الرسمية ان "الوفد الأمريكي جاء محملاً برسالة دعم للعراق واستثمار حقيقي للعلاقات" مشيرا الى، ان "مشاريع عملاقة لتوليد الطاقة والنقل الكهربائي ستنطلق بالشراكة مع شركات أمريكية".

ولفت الى، ان "القطاع الخاص العراقي يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن".

وأوضح، ان "زيارة الوفد الأمريكي تعكس إيماناً متبادلاً بتطوير العلاقات على أسس راسخة" عادا "الاستثمارات في الرقمنة والذكاء الاصطناعي هي ضمن أولويات التعاون مع واشنطن".

وتابع العوادي "الإصلاحات الحكومية جذبت اهتمام كبريات الشركات الأمريكية" مضيفا ان "القضايا السيادية تُصاغ عراقياً وهدفنا الاكتفاء الذاتي في الطاقة والزراعة والصناعة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد استقبل بوقت سابق اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الأمريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، وقال خلاله في كلمة، ان: "لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي" مشيرا الى، ان "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط".

وأضاف "هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق".