محكوم 15 عاماً بتهمة تهريب النفط الافراج عن مدير شرطة الطاقة السابق بعد شموله بالعفو العام

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، بالإفراج عن ضابط سابق رفيع في وزارة الداخلية بعد شموله بقانون العفو العام.

وذكر المصدر، ان "مدير شرطة الطاقة السابق اللواء (غانم الحسيني) تم شموله بالعفو العام والافراج عنه بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب النفط".

وكانت محكمة استئناف البصرة، قد أصدرت في 27 من آب 2023 حكماً بالسجن 15 سنة بحق مدير شرطة الطاقة السابق غانم الحسيني بتهمة تهريب النفط.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة ، آنذاك فأن "المحكمة قد حكمت على المجرمين كلا من غانم محمد جعفر حسن الحسين وزياد سلمان حسون محسن النداوي بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة لكل واحد منهما عن التهمة الموجهة اليهما وفق أحكام المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب".