الشيخ همام حمودي والسيد عادل عبد المهدي:حفظ النظام السياسي بحفظ ثوابته الوطنية ولا تفريط بالانتخابات

استقبل الشيخ د. همام حمودي السيد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وبحثا مخرجات زيارته لليمن، والتطورات الدولية وانعكاساتها على العراق واستقرار المنطقة، والاستعدادات للعملية الانتخابية.

وأكد الطرفان موقف العراق الرسمي والشعبي الداعم لصمود غزة ولبنان واليمن امام العدوان، مبينان ان ذلك جزء من الثوابت الوطنية التي تحفظ هوية النظام السياسي، مشددان على أهمية موقع العراق ودوره في صناعة التفاهمات بما يسهم في استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

وأشارا إلى أهمية ضمان إجراء الانتخابات بموعدها وعدم السماح بالتفريط بحق الشعب في فرض قراره وإرادته، محذران من أن الفوضى هي البديل الوحيد للانتخابات، ويتوجب حرص الجميع على إدامة حالة الاستقرار التي كانت فرصة كبيرة للانجاز والبناء.