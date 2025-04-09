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بين الخلافات المزمنة وآمال الحسم.. اجتماع كردي جديد لتشكيل حكومة الإقليم


كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن توجه الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لعقد اجتماع تفاوضي جديد مطلع الأسبوع المقبل، لحسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال المصدر إن "الاجتماع سيُعقد يوم الأحد أو الاثنين المقبل، بين اللجنتين التفاوضيتين في الحزبين، لمناقشة عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم وتسمية هيئة رئاسته".

وأضاف أن "المباحثات ستركّز أولاً على اختيار رئاسة البرلمان، على أن يلي ذلك عقد الجلسة الافتتاحية، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة باقي المناصب السيادية، مثل رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، والحقائب الوزارية".

ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، تعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة بسبب خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين على توزيع المناصب السيادية، ولا سيما رئاستي الإقليم والحكومة. وشهدت الأشهر الماضية جولات متقطعة من المفاوضات، لكنها لم تثمر عن اتفاق نهائي، وسط تجاذبات تعكس تصاعد التنافس التقليدي بين أربيل والسليمانية.

ويرى مراقبون أن حسم رئاسة البرلمان سيكون خطوة أولى نحو كسر الجمود السياسي، لكنه لا يضمن حلحلة بقية العقد، في ظل استمرار الخلاف حول الصلاحيات والنفوذ داخل الإقليم.

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بين الخلافات المزمنة وآمال الحسم.. اجتماع كردي جديد لتشكيل حكومة الإقليم
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