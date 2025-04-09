السوداني يحث "لوك أويل" الروسية على سرعة إنجاز تطوير حقلين نفطيين

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، رئيس شركة لوك أويل المساهمة الروسية فاغيت الكبيروف، بحضور السفير الروسي في بغداد، وعدد من مسؤولي الشركة في العراق والشرق الأوسط.

واطلع السوداني بحسب بيان لمكتبه "على رؤية الشركة وعملها لتطوير الإنتاج في كل من حقل غرب القرنة في محافظة البصرة، وحقل اريدو المشترك بين محافظتي ذي قار والمثنى".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان "على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بهذه الحقول، من أجل توفير النفط الخام وكذلك الغاز الطبيعي الذي سيتم تجهيزه للمحطات الكهربائية".

واستعرضت الشركة الروسية "أبرز المشاكل والتحديات التي تعترض سير تنفيذ مشاريعها في العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بمعالجتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".