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الليلة تبدأ التغييرات.. رياح وغبار وأمطار في الطريق إلى العراق


أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، أن العراق على موعد مع كتلة هوائية باردة خلال الساعات القليلة المقبلة، تتسبب بعاصفة ترابية وموجة من الأمطار في عدد من المناطق.

وقال الزيادي إن "العراق سيتعرض ابتداءً من منتصف هذه الليلة وحتى فجر يوم غد الخميس لعاصفة ترابية، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، ما يؤدي إلى إثارة غبار متفاوت الشدة بين متوسط وكثيف، خصوصًا في المناطق الغربية والوسطى والفرات الأوسط ومحافظة المثنى، ما قد يسبب انخفاضًا في مدى الرؤية الأفقية".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملموسًا بنحو 8 درجات مئوية اعتبارًا من يوم غد الخميس، لتتراوح بين 27 و30 درجة مئوية في وسط وجنوب وغرب البلاد، فيما تستمر الموجة الباردة بالتحرك نحو المدن الجنوبية الأخرى يوم الجمعة".

وأشار الزيادي إلى أن "بعض المناطق الشمالية وأجزاء متفرقة من وسط البلاد ستتأثر أيضًا بأمطار متفرقة خلال اليومين المقبلين".

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