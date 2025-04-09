وزارة التربية تحدد موعد امتحانات طلبة معاهد الفنون الجميلة

حددت وزارة التربية الثامن من آيار المقبل، موعداً لأداء الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025 الدور الأول، حيث ذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان، ان "الوزارة حددت موعد الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025 الدور الأول".

كم أضاف البيان، أن "أداء الامتحانات يكون من اليوم الثامن من شهر آيار المقبل ولغاية يوم الأحد الموافق 18-5-2025، والتي تم تحديدها من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات".

فيما أوضح البيان، أن "الامتحانات الشفهية والعملية تبدأ قبل أسبوع من أداء الامتحانات النهائية ".