وزارة التربية تحدد موعد امتحانات طلبة معاهد الفنون الجميلة

حددت وزارة التربية الثامن من آيار المقبل، موعداً لأداء الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025 الدور الأول، حيث ذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان، ان "الوزارة حددت موعد الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025 الدور الأول".
كم أضاف البيان، أن "أداء الامتحانات يكون من اليوم الثامن من شهر آيار المقبل ولغاية يوم الأحد الموافق 18-5-2025، والتي تم تحديدها من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات".
فيما أوضح البيان، أن "الامتحانات الشفهية والعملية تبدأ قبل أسبوع من أداء الامتحانات النهائية ".
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