الأخبار

وزارة التربية تحدد موعد امتحانات طلبة معاهد الفنون الجميلة


 

حددت وزارة التربية الثامن من آيار المقبل، موعداً لأداء الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025  الدور الأول، حيث ذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان، ان "الوزارة حددت  موعد الامتحانات النهائية لطلبة معاهد الفنون الجميلة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025  الدور الأول".

كم أضاف البيان، أن "أداء الامتحانات يكون من اليوم الثامن من شهر آيار المقبل ولغاية يوم الأحد الموافق 18-5-2025،  والتي تم تحديدها من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات".

فيما أوضح البيان، أن "الامتحانات الشفهية والعملية تبدأ قبل أسبوع من أداء الامتحانات النهائية ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التربية تحدد موعد امتحانات طلبة معاهد الفنون الجميلة
وزارة الزراعة تطلق منصة إلكترونية لاستيراد اللحوم وتعلن تسهيلات جديدة لمشاريع الثروة الحيوانية
مجلس النواب يقرر عقد جلسة خاصة غداً الخميس لمناقشة مطالب التربويين
وزير العدل يصدر أمراً وزارياً بشطر مديرية تنفيذ الناصرية إلى مديريتين
الدفاع المدني تسيطر على حريق فندق في محافظة كربلاء المقدسة
الحكومة تحسم موعد الانتخابات وتطلق استثمار أكبر حقل غازي استعدادا لقمة بغداد
"لا تلوموا إلا أنفسكم مستقبلاً".. رسالة الى البرلمانيين والعراقيين بشأن الديون
الانشقاقات تقصم ظهر "تقدم" وترجيحات بانهياره انتخابياً
عضو تحالف السيادة عبد الحميد الدليمي يكشف عن مخطط لعودة التظاهرات بدعم امريكي
انطلاق عمليةٍ أمنيةٍ واسعة في محيط منطقة المزرعة شمال صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك