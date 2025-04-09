"لا تلوموا إلا أنفسكم مستقبلاً".. رسالة الى البرلمانيين والعراقيين بشأن الديون

علّق الخبير الاقتصادي منارالعبيدي حول ارتفاع نسب الديون الداخلية للعراق، فيما دعا البرلمانيين إلى تنسيق الجهود لمنع وصول تلك الديون لمستويات قياسية، ومحمّلاً مسؤولية الأمر للعراقيين.

العبيدي، خاطب أعضاء مجلس النواب العراقي واللجنة المالية فيه بتدوينة في حسابه على منصة "فيس بوك"، قائلاً: "إما أن تتعهدوا بأنكم ستقومون مع أعصاء الحكومة الحالية بدفع الديون الداخلية التي يستدينها العراق هذه الأيام من مواردكم الشخصية أو تمنعون حدوثها"، مشيراً أن "هذه الديون في رقبة الأجيال القادمة، وهي ستكافح من أجل سدادها كما نكافح اليوم لتسديد ديون الحكومات السابقة".

وأضاف مخاطباً البرلمانيين، "بدلاً من التركيز على بعض المسائل غير ذات الأهمية، نسقوا جهودكم لمنع وصول هذه الديون إلى مستويات قياسية لأبناء الشعب العراقي والموظفين منهم".

وتوجّه الخبير الاقتصادي للعراقيين بقول: "هل سمعتم ببعض منافذ صرف الرواتب تستخدم بطاقة الـ (كي كارد) خاصتك وتأخذ قرض باسمك، لتكتشف وراء فترة أن جزءاً من راتبك يتم استقطاعه لتسديد هذا الدين الذي لا تعلم عنه، ولما تراجع القضاء يقول أنك أنت من منحت هذه الصلاحية لمالك المنفذ بأخذ القرض لما أعطيته البطاقة، ولما تذهب لتبحث عن صاحب المنفذ ترى أنه مغلق أو مسافر"، موضحاً أن "ما يحدث هو مشابه بالضبط، لكن على مستوى أكبر بكثير".

حمّل العبيدي مسؤولية المشكلة للعراقيين، وقال لهم: "كل قروض الحكومة تؤخذ بصلاحية مُنحت من قبل مجلس النواب الذي أعطاه الشعب بطاقة الناخب التي تعادل بطاقة الكي كارد خاصتك، لا أحد يلوم في المستقبل إلا نفسه لأنه أعطى هذه الصلاحية لمن لم يكن على قدر المسؤولية ومنع عملية الاستدانة باسم المواطن".