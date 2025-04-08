منخفض يضرب العراق الأربعاء وتحذيرات من أمطار وموجات غبار والحرارة تلامس الـ 40

توقّع الخبير في الأرصاد الجوية، واثق السلامي، أن تتأثر أجواء البلاد، يوم غد الأربعاء (9 نيسان 2025)، بمنخفض جوي خماسيني مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة، ما يؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار في المناطق الغربية، مع فرص لهطول أمطار رعدية في شمال وشمال شرق البلاد.

وأوضح السلامي في إيضاح أن الطقس سيكون مشمسًا مع ظهور سحب عالية وسحب ركامية، لافتًا إلى أن الرياح ستتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية نشطة بدءًا من مساء الأربعاء في الأنبار والموصل، لتشمل بقية المدن العراقية خلال نهار الخميس.

وأشار إلى أن الفوارق الحرارية ونشاط الرياح قد تؤدي إلى تشكّل موجات غبارية يوم الخميس، تبدأ من المناطق الغربية ثم تمتد نحو الوسطى والفرات الأوسط، مع تأثير أقل في الجنوب.

أما بشأن درجات الحرارة، فتوقع السلامي ارتفاعًا ملحوظًا يوم غد في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، لتلامس حاجز الـ40 درجة مئوية، بينما تكون أقل نسبيًا في المناطق الوسطى والشمالية.

وأكد أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلًا، إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بفارق يصل إلى 13 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت، لتعود إلى مستويات عشرينية، نتيجة تأثر البلاد بكتلة قطبية باردة بشكل غير مباشر.