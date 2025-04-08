بينها النباتات المخدرة.. الزراعة تمنع استيراد وتداول 37 مادة في الأسواق المحلية

التعليقات

----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ... الموضوع :

تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)

منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ... الموضوع :

النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني

منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ... الموضوع :

الحسين في قلب المسيح

ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ... الموضوع :

محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل

زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ... الموضوع :

مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!

ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ... الموضوع :

المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف

قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ... الموضوع :

كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!

م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ... الموضوع :

كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!

ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج